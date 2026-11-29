Świat Przetrwały próbę wywozu z kraju. Teraz ponownie je zasadzono Oprac. Krzysztof Posytek |

Naukowcy z RPA wykorzystują materiał radioaktywny w celu ochrony nosorożców Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Timbavati Nature Reserve/Facebook

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Kilkusetletnie, chronione baobaby zostały bez zezwolenia wyrwane z korzeniami i przewiezione do portu w celu eksportu. W lipcu urzędnicy ministerstwa środowiska RPA znaleźli drzewa leżące na parkingu firmy transportowej w mieście Durban.

Ponownie zasadzili baobaby

Resort wraz z organizacją Baobab Foundation przetransportował rośliny przy użyciu dźwigów i ogromnych ciężarówek na odległość prawie 1000 kilometrów do rezerwatu przyrody Timbavati, gdzie zostały ponownie zasadzone. Nie ma jednak pewności, czy drzewa przetrwają - spędziły kilka miesięcy wyjęte z ziemi i przycięto im korzenie i gałęzie. Nadzieję daje fakt, że zaczęły wypuszczać liście.

Urzędnicy ministerstwa środowiska uważają, że baobaby zostały nielegalnie wywiezione z innego obszaru w północnej części RPA i miały trafić do prywatnego kolekcjonera w Gruzji. Cztery lata osiem drzew tego samego gatunku wyeksportowano z Kenii do Parku Dendrologicznego Szekwetili - należącego do Bidziny Iwaniszwilego, miliardera i byłego premiera - gdzie obumarły. Władze podkreśliły, że drzewa przechwycono w ostatniej chwili, zanim zostały załadowane na statek.

Przewóz baobabów, z których każdy waży od 20 do 30 ton, wymagał wykorzystania pięciu ciężarówek z platformą. W rezerwacie Timbavati wykopano ogromne doły, a następnie wlano do nich wodę, aby zwiększyć szanse drzew na przetrwanie. Następnie dźwigiem podniesiono drzewa do pozycji pionowej i umieszczono je w dołach.

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Powrót baobabów Źródło zdjęcia: Timbavati Nature Reserve/Facebook

"Są symbolem wszystkiego, co tracimy w Afryce"

Baobaby potrafią przetrwać w suchym środowisku dzięki temu, że gromadzą wodę w pniach, a ponadto osiągają wiek nawet 1000 lat. Sarah Venter z Baobab Foundation szacuje, że pięć uratowanych drzew ma od 200 do 300 lat.

- To niesamowite drzewo i właśnie dlatego jest symbolem Afryki - powiedziała Venter agencji Associated Press podczas ich przesadzania. Dodała, że ich zdolność do magazynowania wody mogła je uratować, ale nie wystarczyłaby ona na długo więcej.

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Venter wyjaśniła, że w trakcie "rekonwalescencji" baobaby będą otoczone ogrodzeniem elektrycznym, by powstrzymywać słonie, które mogłyby je przewrócić, aby zjeść ich liście i pędy. Drzewa będą sprawdzane dwa razy w roku przez następne 10 lat w celu monitorowania ich wzrostu.

- Te drzewa są tak naprawdę symbolem wszystkiego, co tracimy w Afryce na rzecz ludzi, którzy chcą je po prostu zabrać do swoich kolekcji, do swoich ogrodów, gdzie (drzewa) nie odgrywają żadnej roli w ekosystemie. Chcemy, aby nasze zasoby naturalne pozostały tutaj, w Afryce - powiedziała Venter.

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AP dodała, że chociaż działania na rzecz ochrony przyrody w Afryce często skupiają się na zagrożonych gatunkach zwierząt, takich jak czarny nosorożec, na kontynencie na dużą skalę dochodzi do nielegalnego wywozu egzotycznych i rzadkich roślin. Organizacje ekologiczne szacują, że każdego roku tylko w RPA nielegalnie pozyskuje się ich około 500 tysięcy.