Enrique Balcazar pokazał skalę zniszczeń w nagraniu, które zarejestrował w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu materiał opublikowało wiele amerykańskich mediów. - Z tego, co widziałem, każdy dom na mojej ulicy spłonął, z wyjątkiem mojego - słyszymy w filmie trwającym nieco ponad minutę. - Czym sobie na to zasłużyłem? Nie wiem. Nie sądzę, żebym na to zasłużył. Ale niech Bóg błogosławi wszystkim innym ubezpieczeniem na odbudowę - dodaje mieszkaniec Altadeny, pokazując swój dom.