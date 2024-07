"Dzień powitał nas zapachem spalenizny i dymu"

"Przez cały dzień latają samoloty"

Płonie też Macedonia Północna, Grecja i Bułgaria

Szalejące w tym tygodniu pożary w Macedonii Północnej zniszczyły domy, wywołały ewakuacje i poskutkowały śmiercią starszej osoby w miejscowości Kokošinjac, oddalonej o 60 km od stołecznego Skopje. Kraj poprosił o pomoc UE i nie wykluczył zwrócenia się do NATO przypadku pogorszenia się sytuacji. Jeden z pożarów przedarł się do sąsiedniej Grecji. Strażacy robili wszystko, by powstrzymać płomienie przed dotarciem do lasu na greckim brzegu jeziora Dojran.