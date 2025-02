Pożary lasów trawią centralną i południową część Chile. Walkę z ogniem utrudniają warunki pogodowe i działania ludzkie - wiele ognisk zostało wznieconych celowo. Wyczerpanych strażaków wspierają osoby prywatne, dowożące wodę do gaszenia własnymi samochodami.

Według danych chilijskiej straży pożarnej, od początku lata płomienie zniszczyły ponad 11 tysięcy hektarów terenów leśnych. W pożarach zginęła co najmniej jedna osoba, a 38 odniosło obrażenia. Ogień szaleje już w odległości 300 kilometrów od stolicy kraju Santiago de Chile.

Strażacy, policjanci, urzędnicy

W poniedziałek najtrudniejsza sytuacja panowała w gminie Collipulli w regionie Araukania. Na skutek silnego wiatru ogień wymknął się spod kontroli i zbliżył do miasta, niszcząc kilka domów. Wyczerpanym walką z żywiołem strażakom asystowali policjanci, urzędnicy miejscy i osoby prywatne, które dowoziły wodę do gaszenia ognia własnymi autami.

- Teraz co roku jest to samo, nadchodzi lato i zaczynasz się bać, bo wiesz, co się stanie - przekazał w rozmowie z agencją Reuters jeden z mieszkańców Collipulli.