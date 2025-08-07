Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych

7 sierpnia 2025, 20:50
Źródło:
Reuters, CNN
Walka z pożarem niedaleko Los Angeles
Walka z pożarem niedaleko Los AngelesReuters
wideo 2/9
Pożary w Kalifornii

Na początku roku Kalifornia zmagała się z ogromnymi pożarami lasów, które oficjalnie pochłonęły życie trzydziestu jeden osób. W nowym badaniu naukowcy udowadniają jednak, że ofiar śmiertelnych było znacznie więcej.

PogodaDługoterminowaWeekend

Pożarom, które szalały w Kalifornii między 5 stycznia a 1 lutego 2025 roku, można przypisać 440 "nadmiarowych zgonów" - donoszą naukowcy z Finlandii i Stanów Zjednoczonych. Liczbę tę uzyskano przy użyciu modelu porównującego przewidywalną śmiertelność w normalnych okolicznościach z rzeczywistą liczbą zgonów odnotowaną w tym okresie. Artykuł na ten temat pojawił się we wtorek w czasopiśmie "Journal of the American Medical Association".

Zanieczyszczone powietrze i przeciążona służba zdrowia

Jak wynika z badania, dodatkowe zgony prawdopodobnie są wynikiem kilku czynników, takich jak zwiększona ekspozycja osób z chorobami serca i płuc na zanieczyszczone powietrze pochodzące z dymu, a także opóźnień i zakłóceń w działaniu służby zdrowia.

Andrew Stokes, demograf z Boston University School of Public Health zainteresował się tematem pośrednich zgonów spowodowanych przez pożary, ponieważ ich skutki odczuli jego bliscy.

- Wielu członków mojej rodziny i przyjaciół zostało bezpośrednio dotkniętych przez te pożary. Poczułem potrzebę głębszego zbadania kwestii zgonów. Wykorzystałem moją wiedzę, jako demografa, a także wiedzę innych ekspertów badających statystyki śmiertelności i tak powstał artykuł - powiedział w wywiadzie dla CNN.

W podsumowaniu badania naukowcy napisali, że wyniki "podkreślają potrzebę uzupełnienia bezpośrednich szacunków liczby ofiar śmiertelnych alternatywnymi metodami, które pozwolą określić nadmiarowe zgony w wyniku pożarów i katastrof związanych ze zmianami klimatu".

Badacze przyznali jednak, że zdają sobie sprawę z pewnych ograniczeń badania, stwierdzając, że w przyszłości dane mogą wymagać korekty, a także że po 1 lutego nie wykazano żadnych zgonów, które można by przypisać pożarom.

Pożary w Los AngelesTayfun Coskun/Abaca/PAP

Szczątki odnajdywane po wielu miesiącach

Pożary, które w styczniu i lutym nawiedziły obszar metropolitalny Los Angeles i hrabstwo San Diego, strawiły ponad 15 200 hektarów oraz zniszczyły lub uszkodziły prawie 16 tys. budynków i budowli. Straty oszacowano na ponad 250 miliardów dolarów, co czyni je jednymi z najkosztowniejszych klęsk żywiołowych w historii Stanów Zjednoczonych. Szczątki osób, które zginęły bezpośrednio w wyniku pożaru, odkrywano przez wiele miesięcy - ostatnie znaleziono w lipcu.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Najbardziej niszczycielskie pożary w historii". Nawet 200 tysięcy ludzi mogło stracić domy

Autorka/Autor:kp

Źródło: Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Tayfun Coskun/Abaca/PAP

KaliforniaUSApożar
Pozostałe wiadomości

Wkraczamy właśnie w końcówkę lata, która w Polsce bywa zazwyczaj przyjemna, łagodna i pogodna. To jeszcze nie babie lato, ale widać i czuć już pierwsze oznaki schyłku najcieplejszej pory roku.

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

7 sierpnia 2025, 15:49
Źródło:
TVN24+

W najbliższych dniach w większości Polski czeka nas słoneczna, wyżowa aura. W niektórych rejonach kraju może jednak przelotnie popadać, a lokalnie nawet zagrzmieć. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a początek nowego tygodnia przyniesie nieco niższe wartości.

Prawdziwie letnia aura tuż-tuż

Prawdziwie letnia aura tuż-tuż

7 sierpnia 2025, 16:41
Źródło:
tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro, czyli na piątek 8.08. Noc będzie dość pogodna i bez deszczu, ale w dzień zachmurzenie będzie większe i może lokalnie popadać. Termometry pokażą od 22 do 28 stopni.

Pogoda na jutro - piątek, 8.08. Korzystny biomet i prawie 30 stopni

Pogoda na jutro - piątek, 8.08. Korzystny biomet i prawie 30 stopni

7 sierpnia 2025, 19:39
Źródło:
tvnmeteo.pl

We Francji nie ustaje walka z największym pożarem, jaki wybuchł w tym kraju w XXI wieku. Ogień strawił kilkanaście tysięcy hektarów lasów, zarośli i upraw w departamencie Aude na południu kraju.

Francja wciąż płonie. "Nie mamy nic. To apokalipsa"

Francja wciąż płonie. "Nie mamy nic. To apokalipsa"

7 sierpnia 2025, 7:13
Aktualizacja: 7 sierpnia 2025, 17:36
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, France24, PAP, laprovence.com, bfmtv.com

IMGW wydał prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że w weekend w części kraju zrobi się bardzo gorąco. Poza tym mogą pojawić się też burze. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Burze i skwar. Tu mogą pojawić się alarmy IMGW

Burze i skwar. Tu mogą pojawić się alarmy IMGW

7 sierpnia 2025, 13:45
Aktualizacja: 7 sierpnia 2025, 18:17
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Najbliższe dni przyniosą zmianę pogody - zapowiadają synoptycy. Do Polski dotrą masy gorącego powietrza z południowego zachodu Europy, a wraz z nimi upał. Według prognoz już w sobotę na termometrach w części kraju ponownie zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza.

Upał mknie do Polski. "To nasza pogodowa przyszłość"

Upał mknie do Polski. "To nasza pogodowa przyszłość"

7 sierpnia 2025, 9:39
Źródło:
TVN24

Co najmniej co czwarty pożar, który wybuchł w tym roku w Portugalii, został wywołany celowo przez podpalaczy - wynika z opublikowanego w środę raportu portugalskiego Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF). Od stycznia do sierpnia ogień strawił ponad 33 tysiące hektarów lasów, łąk i upraw rolnych - to siedmiokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia

Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia

7 sierpnia 2025, 14:49
Źródło:
PAP, RTP Noticias

Ponad tysiąc strażaków walczy z pożarem Gifford na południu Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Według danych miejscowych służb ogień zajął obszar ponad 33,5 tysiąca hektarów. W opanowaniu żywiołu nie sprzyjają utrzymujący się silny wiatr i susza.

Groźny pożar w Kalifornii. Tysiące hektarów lasów w ogniu

Groźny pożar w Kalifornii. Tysiące hektarów lasów w ogniu

7 sierpnia 2025, 12:56
Źródło:
Reuters

W Tatrach możemy obecnie podziwiać jeden z najpiękniejszych widoków lata. Wszystko dzięki wierzbówce kiprzycy, która zakwitła na Hali Gąsienicowej. W efekcie północna część Doliny Gąsienicowej w Tatrach zabarwiła się na różowo.

"To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć"

"To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć"

5 sierpnia 2025, 17:02
Źródło:
PAP

W środę 6 sierpnia po raz 30. w przeciągu niespełna roku doszło do erupcji wulkanu Kilauea na Hawajach. Zaobserwować można było potężne wyrzuty lawy sięgające do 90 metrów wysokości.

Ten sam wulkan wybuchł 30. raz w tym roku

Ten sam wulkan wybuchł 30. raz w tym roku

7 sierpnia 2025, 10:32
Źródło:
Reuters, USGS

Mieszkańcy Izraela przygotowują się na ekstremalnie wysoką temperaturę. Zdaniem meteorologów fala upałów potrwać ma około tygodnia. Najwyższe wartości prognozowane są na weekend - w Dolinie Jordanu i wokół Morza Martwego termometry mogą pokazać 50 stopni.

Największa fala upałów od blisko stu lat

Największa fala upałów od blisko stu lat

7 sierpnia 2025, 11:34
Źródło:
PAP, israelnationalnews.com, The Times of Israel

Lew morski zaatakował 9-letnią dziewczynkę u wybrzeży hrabstwa Monterey w Kalifornii. Do zdarzenia doszło kilka miesięcy po zakwicie toksycznych alg u wybrzeży południowej Kalifornii, który spowodował, że te morskie zwierzęta stały się agresywne.

Lew morski zaatakował dziewczynkę. Zwierzęta przez zatrucie stały się agresywne

Lew morski zaatakował dziewczynkę. Zwierzęta przez zatrucie stały się agresywne

7 sierpnia 2025, 11:30
Źródło:
Los Angeles Times, abc7 news

Urbanizacja przyczynia się do znacznego spadku populacji owadów zapylających - twierdzą naukowcy. Zagrożone są nie tylko pszczoły, ale także ćmy i bzygi, którym poświęcano mniej uwagi w ostatnich latach. Eksperci podkreślają, że zapylacze są niezbędne do rozmnażania nawet 90 procent gatunków dzikich roślin kwiatowych i wielu gatunków uprawnych.

Kluczowe dla ekosystemów owady są zagrożone. Naukowcy alarmują

Kluczowe dla ekosystemów owady są zagrożone. Naukowcy alarmują

7 sierpnia 2025, 8:39
Źródło:
Phys.org

Za nami chłodna, a miejscami mroźna noc. W niektórych regionach na południu Polski temperatura spadła poniżej zera. Najchłodniej było w Litworowym Kotle, gdzie termometry pokazały -6 stopni Celsjusza.

Mroźna noc w części kraju. Termometry pokazały -6 stopni Celsjusza

Mroźna noc w części kraju. Termometry pokazały -6 stopni Celsjusza

7 sierpnia 2025, 7:45
Źródło:
TVN24

W południowej Australii doszło do rozległego zakwitu toksycznych glonów z gatunku Karenia mikimotoi. Zjawisko szkodzi zarówno lokalnym ekosystemom, jak i ludziom. Rząd przeznaczyły znaczne środki na walkę z problemem.

Zakwit toksycznych glonów. Zagrożenie dla zwierząt, turystyki i gospodarki

Zakwit toksycznych glonów. Zagrożenie dla zwierząt, turystyki i gospodarki

6 sierpnia 2025, 18:03
Źródło:
PAP, Reuters

Hiszpania zmaga się z pożarami lasów. Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje na południu i północy kraju. Żywioł zmusił do ewakuacji tysiące osób. Walkę z ogniem utrudnia silny wiatr.

Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"

Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"

6 sierpnia 2025, 21:18
Źródło:
Reuters, El Pais, independent.co.uk

Hiszpania zmaga się z kolejną w tym sezonie falą upałów. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Według prognoz termometry pokażą nawet 40 stopni Celsjusza, a skwar nie odpuści do końca tygodnia.

Skwar opanował Hiszpanię. "Kiedy słońce wzeszło, było nie do zniesienia"

Skwar opanował Hiszpanię. "Kiedy słońce wzeszło, było nie do zniesienia"

6 sierpnia 2025, 14:40
Źródło:
Aemet, Reuters

NASA planuje umieścić reaktor jądrowy na Księżycu do roku 2030. Jak przekazał tymczasowy szef agencji Sean Duffy, decyzja ma na celu zapewnienie stałego i niezależnego źródła energii dla misji Artemis III oraz utrzymanie przewagi Stanów Zjednoczonych w rywalizacji kosmicznej.

NASA chce zbudować reaktor jądrowy na Księżycu. Jak najszybciej

NASA chce zbudować reaktor jądrowy na Księżycu. Jak najszybciej

6 sierpnia 2025, 13:35
Źródło:
CNN

Europejskie lasy coraz słabiej pochłaniają dwutlenek węgla. Jak wynika z badań międzynarodowego zespołu naukowców, wynika to z szeregu czynników, w tym zwiększonego wylesiania czy fal upałów. Utrata zdolności magazynowania dwutlenku węgla może utrudnić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Europa traci jeden z najważniejszych "pochłaniaczy" dwutlenku węgla

Europa traci jeden z najważniejszych "pochłaniaczy" dwutlenku węgla

6 sierpnia 2025, 8:54
Źródło:
PAP, GFZ

Poniedziałkowa ulewa w chińskim mieście Dongguan doprowadziła do gwałtownej powodzi, która niemal całkowicie sparaliżowała miasto. Służby ratownicze przez wiele godzin walczyły z żywiołem, ewakuując poszkodowanych i udrażniając zatopione arterie komunikacyjne.

Po ulewie stanęło miasto. Kierowcy zostali uwięzieni w autach

Po ulewie stanęło miasto. Kierowcy zostali uwięzieni w autach

6 sierpnia 2025, 12:15
Źródło:
Reuters

W ciągu ostatniego roku w dwóch z trzech regionów Wielkiej Rafy Koralowej odnotowano największy spadek pokrycia żywymi koralowcami w historii. W 2024 roku ten wyjątkowy region doświadczył rekordowej fali upałów morskich. Badacze obawiają się, że rok 2025 podtrzyma ten trend.

Największy ubytek w historii. Wielka Rafa Koralowa w kryzysie

Największy ubytek w historii. Wielka Rafa Koralowa w kryzysie

6 sierpnia 2025, 11:35
Źródło:
Reuters, Australian Institute of Marine Science

Trąba powietrzna pojawiła się w poniedziałek w Mongolii Wewnętrznej w Chinach. Według naocznych świadków zdarzenia, wydłużony lejek przypominał nieco "złotego smoka". Niespokojna aura nawiedziła nie tylko tę prowincję.

"Złoty smok" zawirował i wzniósł się w niebo

"Złoty smok" zawirował i wzniósł się w niebo

5 sierpnia 2025, 18:05
Źródło:
Reuters, The Express Tribune

Kilka dni po weekendowym trzęsieniu ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych odnotowano kolejny wstrząs. Odczuli go mieszkańcy wielu miast, w tym Nowego Jorku.

Kolejne trzęsienie ziemi w USA

Kolejne trzęsienie ziemi w USA

5 sierpnia 2025, 20:21
Źródło:
CBC News

Australijscy naukowcy odkryli, że niektóre gatunki jaszczurek żyjące na kontynencie wyewoluowały ciekawy sposób na ochronę przed jadem węży. Jest on bliźniaczo podobny do tego, który wykształciły miodożery żywiące się kobrami. Co więcej, okazuje się, że wyniki badań nad gadami mogą pomóc także ludziom.

Jaszczurka z supermocą. Jest odporna na jad węży

Jaszczurka z supermocą. Jest odporna na jad węży

5 sierpnia 2025, 19:49
Źródło:
University of Queensland

Burza Floris, która w poniedziałek wyrządziła szkody na Wyspach Brytyjskich, dotarła we wtorek do Skandynawii. W Danii i Szwecji odwołano wiele połączeń kolejowych i promowych. W tym drugim kraju kilka tysięcy mieszkańców straciło dostęp do prądu.

Burza Floris dotarła do kolejnych krajów

Burza Floris dotarła do kolejnych krajów

5 sierpnia 2025, 16:31
Źródło:
PAP

Zoo w duńskim Aalborgu zaapelowało o przynoszenie małych zwierząt domowych, które będą mogły posłużyć jako pokarm dla żyjących tam drapieżników. Zaznaczono, że chodzi o zwierzęta, które z jakichś powodów muszą zostać uśpione, pomysł wywołał jednak duże emocje.

Zoo prosi o przynoszenie zwierząt domowych, by karmić drapieżniki

Zoo prosi o przynoszenie zwierząt domowych, by karmić drapieżniki

5 sierpnia 2025, 10:53
Źródło:
tvn24.pl, Guardian