Świat Zawalił się dach szkoły. Nie żyje ponad 30 dzieci Krzysztof Posytek |

Zawalił się dach szkoły w Pakistanie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

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Do tragedii doszło w mieście Peszawar w północnym Pakistanie. Nocna ulewa nadwyrężyła dach w prywatnej szkole Al Khair, co doprowadziło do jego zawalenia się w czwartkowy poranek - poinformowały miejscowe służby.

W katastrofie zginęły 33 osoby, w tym 32 uczniów i 25-letnia nauczycielka. Wiele spośród zabitych dzieci miało mniej niż 13 lat. Ratownicy przez wiele godzin wydobywali ciała spod gruzów w otoczeniu spanikowanych rodziców i krewnych.

Akcja ratownicza trwała do czwartkowego popołudnia. Została zakończona po tym, jak zdaniem służb wszyscy uwięzieni pod gruzami zostali wydobyci. Według danych szpitali rannych zostało około 50 dzieci, z czego siedmioro pozostało na obserwacji.

"Dzieci w środku krzyczały". Prezydent zapowiada śledztwo

Dzieckiem, któremu udało przeżyć się katastrofę, jest Umar Khan. W rozmowie z agencją informacyjną Reuters opowiedział, co się dokładnie stało.

- Siedzieliśmy w naszej klasie na lekcji, kiedy nagle zawalił się sufit. Udało nam się wybiec na zewnątrz, podczas gdy dzieci w środku krzyczały - relacjonował.

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Zawalił się dach szkoły w Pakistanie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

Jeden z lokalnych mieszkańców, Javed Khan, zażądał wyjaśnienia sprawy. Zastanawiał się, dlaczego szkoła nie została poddana kontroli po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności. - (Zarządcy szkoły - red.) powinni został pociągnięci do odpowiedzialności. Otrzymują fundusze na wszystko - grzmiał.

Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari określił zdarzenie jako "wstrząsającą tragedię" i wezwał do przeprowadzenia kompleksowego śledztwa. Właściciel szkoły został aresztowany - przekazała miejscowa policja.

Jak podaje CNN, katastrofy budowlane nie są rzadkim problemem w Pakistanie. Normy budowlane w tym kraju są często słabo egzekwowane, a wiele obiektów powstaje z materiałów niespełniających norm.

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