W czwartek w peruwiańskim mieście Chota, leżącym w departamencie Cajamarca na północnym zachodzie kraju, osunęła się ziemia. Jak podała agencja Reuters, w wyniku tego zdarzenia nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych ani rannych.
Osuwisko w Peru
Mieszkańcy Choty obawiają się, że może dojść do kolejnych osunięć ziemi, bo gleba jest mocno nasiąknięta wodą. Osuwiska mogą uszkodzić uprawy, a także i domy.
Jak podały lokalne władze, z powodu obfitych opadów deszczu w ponad 700 dystryktach wprowadzono stan wyjątkowy.
Na poniższym nagraniu widać, jak niebezpiecznie wyglądało czwartkowe osuwisko.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters