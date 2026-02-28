Osuwisko w Peru Źródło: Miguel Gonzalez Tapia, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek w peruwiańskim mieście Chota, leżącym w departamencie Cajamarca na północnym zachodzie kraju, osunęła się ziemia. Jak podała agencja Reuters, w wyniku tego zdarzenia nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych ani rannych.

Osuwisko w Peru

Mieszkańcy Choty obawiają się, że może dojść do kolejnych osunięć ziemi, bo gleba jest mocno nasiąknięta wodą. Osuwiska mogą uszkodzić uprawy, a także i domy.

Jak podały lokalne władze, z powodu obfitych opadów deszczu w ponad 700 dystryktach wprowadzono stan wyjątkowy.

Na poniższym nagraniu widać, jak niebezpiecznie wyglądało czwartkowe osuwisko.

Osuwisko w Peru Źródło: Miguel Gonzalez Tapia, Reuters