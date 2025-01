Nowa asteroida okazała się teslą Elona Muska

Kosmiczna zagadka

2018 CN41 niedługo cieszyła się statusem nowej asteroidy. Po zobaczeniu trójwymiarowej trajektorii obiektu na stronie MPC, odkrywca zaczął mieć wątpliwości co do jego pochodzenia - orbita do złudzenia przypominała jedną z powszechnie wykorzystywanych dróg z Ziemi na Marsa. Gdy poprosił innych astronomów o pomoc w rozwiązaniu zagadki, szybko okazało się, że 2018 CN41 nie była kosmiczną skałą, a... fragmentem rakiety Falcon Heavy z przytwierdzonym do niej autem tesla roadster.