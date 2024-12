Wystrzelenie japońskiej rakiety Kairos 2 firmy Space One zostało odwołane w sobotę na około 30 minut przez planowanym startem. Miała ona umieścić pięć satelitów na orbicie okołoziemskiej. Jutro ma być podjęta kolejna próba lotu.

W sobotę o godzinie 11 lokalnego czasu miała zostać wystrzelona rakieta Kairos 2 tokijskiej prywatnej firmy Space One. Jak podaje gazeta "The Japan Times", rozpoczęcie misji odwołano na około 30 minut przed planowanym startem. Rakieta miała umieścić pięć satelitów na orbicie okołoziemskiej.

Pierwsza w historii kraju

- Przeanalizowaliśmy warunki pogodowe i ustaliliśmy, że prędkość wiatru powyżej wysokości 10 kilometrów była tak duża, że nie nadawała się do startu - powiedział dziennikarzom Kozo Abe, dyrektor wykonawczy Space One. Dodał, że firma planuje podjąć kolejną próbę w niedzielę o godzinie 11 lokalnego czasu (w Polsce będzie wtedy godzina 3 w niedzielę). - Dołożymy wszelkich starań, aby przygotować się do jutrzejszego startu - podkreślił.