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Świat

Macedonia Północna. Nawałnica nad stolicą. Zerwany dach spadł tuż obok auta

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W trakcie burzy w Skopje dach prawie zgniótł auto
Burze i ich skutki w Macedonii Północnej
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Silne burze przeszły we wtorek nad Macedonią Północną. Ponad 30 osób odniosło obrażenia. Najbardziej ucierpiała stolica kraju - Skopje. Porywisty wiatr uszkodził wiele budynków i samochodów.

Burze przeszły nad Macedonią Północną we wtorek po południu. Szczególnie silnie padało i grzmiało w rejonie stolicy kraju, Skopje. Mieszkańcy miasta dzwonili ponad osiem tysięcy razy na numer alarmowy 112 w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Na nagraniach wykonanych podczas burzy widać, jak silny wiatr zdzierał pokrycia dachowe i zrzucał je na ziemię.

- Byłem w samochodzie. To było przerażające, wszędzie latały deski, ale na szczęście nie trafiły w moje auto - opowiadał jeden ze świadków burzy w rozmowie z lokalnymi mediami.

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Ranni, uszkodzone budynki rządowe i lotnisko

Jak podały lokalne media, w wyniku burz rannych zostało ponad 30 osób. Silny wiatr uszkodził wiele budynków, w tym niektóre obiekty rządowe w Skopje. W stolicy odnotowano także 117 przypadków uszkodzeń pojazdów i 35 zerwanych dachów. W porcie lotniczym Skopje po burzy zaczął przeciekać dach, co utrudniło pracę przejścia granicznego.

Szkody po burzach odnotowano także w kilku miastach, w tym w Kumanowie, Koczani, Probisztipe i Strumicy. Silny wiatr i ulewy powaliły tam drzewa, uszkodziły budynki i poważnie uszkodziły infrastrukturę elektryczną. Według danych krajowego Zakładu Dystrybucji Energii Elektrycznej, powalonych zostało kilkaset słupów wysokiego napięcia. W środę po południu wciąż nie działało 300 podstacji, ponieważ w wielu miejscach powalone drzewa blokowały technikom dojazd.

Redagował dd

Źródło: Reuters, ENEX, Telma
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Tagi:
Macedonia Północnaburze
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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