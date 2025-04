Kot spędził trzy tygodnie w szybie wentylacyjnym

Do zdarzenia doszło w Milwaukee w stanie Wisconsin. Jak opowiadała właścicielka zwierzęcia, w momencie zaginięcia kotka przebywała w jej mieszkaniu od trzech dni. Zwierzak był przestraszony, dlatego kobieta próbowała stopniowo oswoić go z mieszkaniem, zaczynając od sypialni. Kot zostawał w niej sam na noc, a pokój był zamykany na klucz. Pewnego poranka ślad po zwierzęciu jednak zaginął.

Akcja ratunkowa

Właścicielka sprawdziła wszystkie zakamarki pokoju. Jedynym miejscem, do którego nie miała dostępu, był szyb wentylacyjny - chroniąca go kratka była ruchoma, więc zestresowany kot prawdopodobnie otworzył ją w nocy.

Z pomocą funkcjonariuszy i administracji kotka została zagoniona w miejsce, gdzie mogła łatwo opuścić szyb, jednak nie chciała z niego wyjść. Zarządca budynku skorzystał z dmuchawy do liści, by wdmuchnąć do rury trochę powietrza i zmusić zwierzę do wyskoczenia z niej z drugiej strony, do podstawionego transportera.