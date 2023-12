Pościg za kangurzycą trwa już trzy dni. W akcji dron i kamera termowizyjna

Zwierzę miało trafić z zoo w prowincji Ontario do ogrodu zoologicznego w sąsiednim Quebecu. W czwartek podczas transportu kierowca wiozący dwa kangury zatrzymał się przy budynku zoo w mieście Oshawa, oddalonym o godzinę drogi od Toronto, gdzie miały one spędzić noc.

Uciekającego kangura widziało w różnych miejscach około 30 osób. Niektórym z samochodu udało się sfilmować biegnącego torbacza na poboczu drogi. To tak nieoczywisty widok w Kanadzie, że ludzie przecierali oczy ze zdumienia - opisuje stacja CNN.

W okolicach miasta Oshawa trwają próby złapania kangura

Zbiegłe zwierzę to nieagresywna kangurzyca, ale policja zaleciła, by dla własnego bezpieczeństwa się do niej nie zbliżać.