"Jedno to zobaczyć to w telewizji. Co innego obserwować z powietrza"

Około 8,5 tysiąca strażaków z co najmniej siedmiu stanów i dwóch innych krajów starało się powstrzymać pożary w Los Angeles przed rozprzestrzenianiem się. Mimo to pochłonęły one obszar wielkości Waszyngtonu, stolicy USA. Z samolotów zrzucano wodę oraz środek gaśniczy, walka z żywiołem trwała też na ziemi. Żywioł szaleje w tym regionie od ponad tygodnia.

Region ten jest bardzo wysuszony. Od kwietnia ubiegłego roku w Kalifornii nie odnotowano znaczącego deszczu, a suszę pogarszał wiatr Santa Ana. We wtorek prędkość porywów spadła, ale według prognoz Narodowej Służby Pogodowej (NWS) ma ona wzrosnąć nawet do około 110 kilometrów na godzinę.

Według biura koronera w Los Angeles, liczba ofiar śmiertelnych pożarów wzrosła we wtorek do 25. Szacunkowa liczba uszkodzonych lub zniszczonych konstrukcji utrzymuje się na stałym poziomie - ponad 12 tysięcy. Całe dzielnice zostały zniszczone, pozostawiając tlący się popiół i gruzy. Z wielu domów pozostał jedynie komin.

Straty liczone w setkach miliardów

- Jedno to zobaczyć to w telewizji. Co innego obserwować to z powietrza. Zniszczenia są niewyobrażalne - powiedziała burmistrz Los Angeles Karen Bass na konferencji prasowej po odbyciu patrolu z powietrza nad zniszczonym terenem.