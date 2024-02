Japonia zmaga się z nagłym atakiem zimy

Śnieżyce nawiedziły środkową Japonię w nocy z poniedziałku na wtorek. Chociaż we wtorek rano Japońska Agencja Meteorologiczna odwołała ostrzeżenia przed intensywnymi śnieżycami, nawierzchnie w Tokio pozostały niebezpiecznie śliskie. Do szpitali trafiło ponad stu mieszkańców metropolii.

W poniedziałek po południu centralną część japońskiej wyspy Honsiu nawiedziły śnieżyce . W dziewięciu prefekturach w centralnej Japonii obowiązywały czerwone ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Obejmowały one swoim zasięgiem również obszar metropolitarny Tokio.

Ponad setka rannych

Chociaż we wtorek Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) zniosła ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, ruch w stolicy nadal był utrudniony przez nagromadzony śnieg i oblodzone nawierzchnie dróg. Straż pożarna w Tokio poinformowała o blisko 120 osobach przewiezionych do szpitala ze złamaniami lub innymi urazami z powodu upadków.

Jak przekazał operator sieci energetycznej, krótko po północy we wtorek około 13 tysięcy gospodarstw domowych w Tokio i pięciu pobliskich prefekturach nie miało energii elektrycznej. Do wtorkowego poranka udało się przywrócić dostęp do prądu u większości odbiorców.