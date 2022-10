Indie, Delhi. Szary smog po Diwali - Święcie Świateł. "Czuję, że brakuje mi tchu"

Ciężka zasłona smogu spowiła we wtorek Delhi, stolicę Indii. Zjawisko to jest związane z Diwali, hinduistycznym świętem światła. Tradycyjnie uświetnia je odpalanie sztucznych ogni i petard. I chociaż władze miasta zakazały tego, wielu mieszkańców to zignorowało. Efektem było szybkie pogorszenie jakości powietrza.