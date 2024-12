Śmieci z powodzi dotarły do niezwykle cennego rezerwatu przyrody

Laguna Albufera, główna część Parku Narodowego Albufera, to rezerwat przyrodniczy o unikatowej bioróżnorodności. Znajduje się na południe od Walencji. Jest siedliskiem co najmniej 372 gatunków ptaków, a także zagrożonych wyginięciem ryb słodkowodnych, takich jak walencja hiszpańska ( Valencia hispanica ). Ten niezwykły pod względem bioróżnorodności ekosystem zaśmieciły odpady popowodziowe - lodówki, wraki samochodów, kanistry po benzynie i tym podobne.

Szkodliwe odpady

Park Narodowy Albufera to miejsce, w którym znajduje się pełno pól ryżowych ryżowych - stanowią one dwie trzecie jego powierzchni. Ryż jest cennym surowcem dla Hiszpanów, stanowi podstawę tradycyjnego dania paella. Niestety spora część parku jest obecnie zanieczyszczona przez praktycznie niemożliwe do rozcieńczenia ścieki. Spływają one do rezerwatu z niedziałających oczyszczalni i uszkodzonych kanałów.