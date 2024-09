Inwazyjny gatunek mrówek gryzie ludzi i wyrządza szkody. "Nikt nie wie, jak postępować"

We Francji rośnie zaniepokojenie w związku z pojawieniem się inwazyjnego gatunku mrówek, który może powodować znaczne szkody w rolnictwie oraz domach. - To nowe zjawisko, nikt nie wie, jak postępować - rozkłada ręce mieszkanka Orvault w północno-zachodniej części kraju. Mrówki, których rozprzestrzenianiu się sprzyja globalne ocieplenie, pojawiły się już także w Niemczech.

Inwazyjny gatunek mrówek

Radny miejski z Orvault, André Nyamsi Hendji, podkreśla, że ten inwazyjny gatunek mrówek "jest wszędzie". Mieszkańcy załamują ręce, bo - jak przekonują - żadne środki nie pomagają w walce z nim. - Walczymy z nimi od trzech lat. Specjaliści od zwalczania szkodników byli w tym czasie trzy razy i zapłaciliśmy 400 euro (ok. 1,7 tys. zł - red.) za nic, bo jak powiedzieli, nie mogą nic zrobić, gdyż mrówki są zbyt głęboko w glebie - mówi jedna z mieszkanek Orvault. - To nowe zjawisko, nikt nie wie, jak postępować. Jak dotąd nie ma rozwiązania. Powiedziano nam, że będziemy potrzebować zbiorowego rozwiązania, bo to, co robimy na własną rękę, nie przynosi skutku - dodała.