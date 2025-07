Zamknięte szkoły, odwołane loty. Szykują się na uderzenie żywiołu

Filipiny spodziewają się uderzenia kolejnego tajfunu o nazwie Co-May. Zjawisko to w czwartek w nocy przekształciło się z burzy tropikalnej do tajfunu. Filipińska służba meteorologiczna poinformowała, że prędkość jego wiatru osiągnęła 120 kilometrów na godzinę. Tajfun ma uderzyć w zachodnie wybrzeże kraju, najprawdopodobniej w prowincję La Union lub Ilocos Sur, w piątek rano czasu lokalnego.

Kataklizm za kataklizmem

Kilka dni ulewnego deszczu w tym tygodniu doprowadziły do śmierci co najmniej 19 osób i zaginięcia 11 kolejnych.

Burze spowodowały powódź, która miała miejsce w pierwszej części tego tygodnia. W jej wyniku dziesiątki tysięcy osób zostało ewakuowanych z Manili, stolicy Filipin. Woda miała zalać niektóre dzielnice, a jej poziom sięgać do pasa. Mieszkańcy pobliskich prowincji zostali odcięci od świata - co najmniej 167 tysięcy odbiorców miało trudności z dostępem do prądu. Zalanych zostało co najmniej 55 odcinków dróg, a osiem mostów było nieprzejezdnych. Mieszkańcy zostali ewakuowani przy pomocy łodzi ratowniczych.