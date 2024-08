"Ekstremalne niebezpieczeństwo" i ponad 1300 ofiar śmiertelnych w Hiszpanii

Czerwone alerty przed upałem obowiązują na północy Półwyspu Iberyjskiego. W niedzielę termometry w części Kraju Basków mogą pokazać ponad 40 stopni Celsjusza - rzadko kiedy jest tam aż tak gorąco. To czwarty tego lata alert przed gorącem wydany w Hiszpanii.

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała na niedzielę czerwone ostrzeżenia przed "ekstremalnym niebezpieczeństwem" dla części Kantabrii i Kraju Basków. Temperatura ma tam wzrosnąć powyżej 40 stopni Celsjusza, co jest rzadkim zjawiskiem na północy Półwyspu Iberyjskiego - w Bilbao średnia wartość maksymalna dla sierpnia wynosi 26 st. C. Po południu upał ma nieco zelżeć, ale na wybrzeżu spodziewane są sztormowe warunki.

Zabójcze gorąco

Już sobota okazała się jednym z najgorętszych dni w roku. W kilkunastu prowincjach temperatura przekroczyła 40 st. C, a w mieście Merida termometry pokazały blisko 42 st. C. Gorąco, bo ponad 39 stopni, było także w stolicy Hiszpanii. Mimo to mieszkańcy Madrytu i turyści wyszli na ulice, stawiając czoła upałowi. Ludzie szukali schronienia w cieniu, ale niektórzy zdecydowali się na spacery, wachlując się i popijając chłodne napoje.