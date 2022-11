Wezbrania, fale i zalane domy. W Curaçao pada od wielu dni

W sobotę i niedzielę wyspę Curaçao, położoną w archipelagu Małych Antyli, nawiedziła kolejna fala ulewnych opadów deszczu. Jak podały lokalne media, woda wdarła się do domów w mieście Willemstad, powodując szkody. W ubiegły weekend co najmniej jedna osoba została uwięziona we własnym domu przez powódź błyskawiczną.