Psy udające pandy atrakcją chińskiego zoo

Psy rasy chow chow pomalowane tak, by przypominały pandy, stały się jedną z największych atrakcji w ogrodzie zoologicznym Shanwei w Chinach, a następnie hitem w sieci. Pomysł na farbowanie psów miał zwiększyć zainteresowanie zoo.

Nagranie, które stało się hitem w Internecie, pokazuje jedną z atrakcji ogrodu zoologicznego Shanwei. Opublikował je jeden z gości zoo i szybko zyskało dużą popularność na portalu Douyin (chińska wersja TikToka). Filmik udostępniło ponad 1,4 mln użytkowników. Widać na nim dwa psy rasy chow chow pomalowane tak, by przypominały pandy. Jak opisuje CNN, na zdjęciu udostępnionym na tym samym portalu przez innego użytkownika widać napis "malowane psy". "Nazywamy się Panda Dogs, jesteśmy psami domowymi rasy chow chow, pomalowanymi tak, by wyglądać jak pandy. Jesteśmy delikatne, mądre, przyjacielskie i urocze" - mówi znak.

Chiny. Psy pomalowane tak, by wyglądały jak pandy

- Nasze zoo nosi nazwę "Strange Animals and Cute Pets Paradise" (w tłumaczeniu "Raj Dziwnych Zwierząt i Słodkich Zwierzaków"), a psy chow chow przemalowane na "pandy" to nasza specjalność - CNN, powołując się na chińskie media cytuje kierowniczka ogrodu zoologicznego o nazwisku Huang. Jak dodaje, pomalowane psy są jedną z ich najpopularniejszych atrakcji.

Podobnych przypadków jest więcej. W maju głośno było o zoo w Taizhou, w prowincji Jiangsu, gdzie fałszywe "pandy" wywołały oburzenie odwiedzających. Według prawników przytaczanych wówczas przez "The Global Times" (chińskie media państwowe) "zwiedzający mogli poczuć się rozczarowani po odkryciu prawdy".

Psie "pandy" budzą wiele kontrowersji. Ludzie martwią się np. o zdrowie zwierzaków, którym mogłyby zagrażać chemiczne farby. Mao Hongjun, jeden z pracowników ogrodu zoologicznego Taizhou Cute Pet Zoo, powiedział, że do farbowania psów personel używa barwników wykonanych z naturalnych składników, które nie zagrażają ich zdrowiu. Wyjaśnił, że przekształcenie pieska rasy chow chow w pandę zajmuje 2-3 godziny, a ponieważ barwnik długo się trzyma, kąpiel "psów-pand" go nie zmywa. - Jednak futro odrasta i wymaga ponownego farbowania co 3-4 miesiące - przyznał.