Powodzie błyskawiczne na Malcie. Ludzie utknęli w samochodach, ratowano ich helikopterami

Jedna burza sprawiła, że w niektórych regionach Malty spadło tyle deszczu, by przekroczona została średnia suma dla całego listopada. Powodzie błyskawiczne zaskoczyły kierowców. Straż pożarna przy wsparciu wojska ratowała osoby, które utknęły w pojazdach. Trzeba było do nich docierać drogą powietrzną.

W czwartek w wiosce Burmarrad, znanej między innymi z rezerwatu ptaków, doszło do rozległej powodzi błyskawicznej. Policja ostrzegała kierowców, by unikali dróg w niżej położonych regionach, ale nie wszyscy dostosowali się do polecenia. Popełnili błąd, woda dosłownie zmywała auta z dróg. Niektórym kierowcom nie udało się uciec z pojazdów. Strażacy próbowali interweniować, by ich uwolnić, jednak ich wysiłki spełzły na niczym. Konieczne było wezwanie żołnierzy, którzy z powietrza ratowali poszkodowanych.