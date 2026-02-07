Logo TVN24
Mróz powróci. To zjawisko przeszkodzi nam w cieszeniu się pogodą

Zima ze słońcem i mrozem
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Mróz po raz kolejny da o sobie znać. Na początku przyszłego tygodnia termometry znów pokażą wartości mocno na minusie, co oznacza jednocześnie powrót smogu. Już w sobotę powietrze w wielu miejscowościach jest silnie zanieczyszczone.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
W sobotę Polska znalazła się w polu obniżonego ciśnienia, a atlantycki niż wtłoczył do naszego kraju łagodne, wilgotne powietrze. Jak wynika z prognoz, już za kilka dni czeka nas jednak kolejne uderzenie mrozu - we wtorek rano miejscami temperatura może spaść do -20 stopni Celsjusza. Mimo mrozu pogoda ma sprzyjać relaksowi na świeżym powietrzu, ponieważ spodziewane są pogodne niebo i bezwietrzne warunki.

- To będzie mało gradientowy obszar, czyli nie będzie dużej różnicy ciśnienia, nie będzie wiatru. Będzie całkiem przyjemna pogoda, bo będzie mroźno, będzie pogodnie od poniedziałku, będzie słońce, ale będzie spory mróz, bez tego silnego wiatru - powiedział na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni
Cieszenie się mroźną, ale słoneczną aurą utrudni jednak smog. Słaby wiatr lub jego brak sprzyja bowiem koncentracji zanieczyszczeń. Ponadto podczas słonecznej aury ciepło szybciej wypromieniowuje, niż gdy na niebie są chmury, co zmusza nas do intensywniejszego korzystania ze źródeł ogrzewania.

Warto również pamiętać o możliwym zjawisku inwersji temperatury, w wyniku którego ciepłe powietrze blokuje unoszenie się zimniejszego powietrza. Przez to zanieczyszczenia pochodzące z niskich źródeł emisji, głównie domów jednorodzinnych i pojazdów, utrzymują się blisko powierzchni ziemi.

Smog. Gdzie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone

W niektórych miejscach Polski powietrze było silnie zanieczyszczone już w sobotnie popołudnie. W Krakowie około godziny 14 stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 138,3 mikrograma na metr sześcienny, co stanowi 276 procent normy dobowej. Powietrze było "gryzące" także w Dąbrowie Górniczej (120,8 µg/m3 - 241 procent normy dobowej) czy Katowicach (112,8 µg/m3 - 225 procent normy dobowej).

W wielu miejscowościach stwierdzono także wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM2,5, który ze względu na niewielką średnicę cząsteczek jest szczególnie groźny dla zdrowia. Podobnie jak w przypadku PM10 najwięcej w powietrzu było go w Krakowie, gdzie zmierzono 128,3 µg/m3, czyli 513 procent normy dobowej. Wysokie wartości stężenia PM2,5 odnotowano także w Suchej Beskidzkiej (99,9 µg/m3 - 399 procent normy dobowej) i Katowicach (92 µg/m3 - 368 procent normy dobowej).

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

  • w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.
Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Opracowali Agnieszka Stradecka i Krzysztof Posytek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/Kontakt24

