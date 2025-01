Zapomnimy o tym, jaką mamy porę roku. Będzie aż 10 stopni

W tym tygodniu nie zabraknie opadów, ale będzie to słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Ostatni weekend stycznia przyniesie natomiast wręcz wiosenną temperaturę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie, południu, a także w centrum kraju. W pozostałych regionach przez cały dzień może być mglisto, a na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Kaszubach, Kujawach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie zachodni i południowy, słaby i umiarkowany.

Deszcz, deszcz ze śniegiem, porywisty wiatr

Czwartek przyniesie mglistą aurę i na ogół duże zachmurzenie. Przejaśnienia są możliwe tylko w środkowej i południowo-wschodniej Polsce. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, a na północy popada też deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 2-3 st. C na północnym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum, do 6 st. C miejscami na południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się pochmurno. Na północy kraju wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 3 st. C w rejonie Podlasia, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na zachodzie rozpędzający się do 60-70 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie, choć będzie się przejaśniać. W niektórych miejscach pojawią się mgły, a na północy Polski słabo popada mżawka lub deszcz. Termometry pokażą od 5 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na południowym zachodzie Polski. Północno-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl