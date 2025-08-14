Nawet 34 stopnie Celsjusza na termometrach. IMGW alarmuje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. W 15 województwach obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałem.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia
Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach południowo-zachodnich;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatami położonymi na krańcach północnych;
- dolnośląskim, poza powiatami południowymi;
- opolskim;
- śląskim, poza powiatem żywieckim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim, w powiatach zachodnich;
- małopolskim, w powiatach północno-zachodnich;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach południowych;
- mazowieckim, w powiatach zachodnich.
W tych miejscach temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek osiągnie od 15 do 17 st. C, a w nocy z czwartku na piątek - od 16 do 19 st. C.
Alarmy ważne będą do godziny 20 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: goleniowskim, łobeskim, drawskim, wałeckim, świdwińskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim;
- pomorskim, w powiatach: chojnickim, człuchowskim;
- wielkopolskim, w powiecie złotowskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: lipnowskim, toruńskim, Toruń, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, chełmińskim, wąbrzeskim,
- warmińsko-mazurskim, w powiatach działdowskim i nowomiejskim;
- mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, płońskim, ciechanowskim, nowodworskim, wyszkowskim, wołomińskim, węgrowskim, mińskim, otwockim, pułtuskim, legionowskim, garwolińskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, lipskim, radomskim, Radom, zwoleńskim, kozienickim;
- lubelskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
- podkarpackim;
- małopolskim, w powiatach: żywieckim, suskim, nowotarskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, proszowickim, brzeskim, bocheńskim, wielickim;
- świętokrzyskim, w powiatach: kazimierskim, pińczowskim, buskim, staszowskim, kieleckim, Kielce, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim.
Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C, a w nocy z czwartku na piątek - od 15 do 17 st. C.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w czwartek do godziny 20 w piątek.
Czym jest ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Salas