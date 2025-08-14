Nawet 34 stopnie Celsjusza na termometrach. IMGW alarmuje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. W 15 województwach obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałem.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach południowo-zachodnich;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatami położonymi na krańcach północnych;

dolnośląskim , poza powiatami południowymi;

opolskim ;

śląskim , poza powiatem żywieckim;

łódzkim ;

świętokrzyskim , w powiatach zachodnich;

małopolskim , w powiatach północno-zachodnich;

kujawsko-pomorskim , w powiatach południowych;

mazowieckim, w powiatach zachodnich.

W tych miejscach temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek osiągnie od 15 do 17 st. C, a w nocy z czwartku na piątek - od 16 do 19 st. C.

Alarmy ważne będą do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: goleniowskim, łobeskim, drawskim, wałeckim, świdwińskim, białogardzkim, koszalińskim, , w powiatach: goleniowskim, łobeskim, drawskim, wałeckim, świdwińskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin , szczecineckim;

pomorskim , w powiatach: chojnickim, człuchowskim;

wielkopolskim , w powiecie złotowskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: lipnowskim, toruńskim, , w powiatach: lipnowskim, toruńskim, Toruń , bydgoskim, Bydgoszcz , sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz , brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, chełmińskim, wąbrzeskim,

warmińsko-mazurskim , w powiatach działdowskim i nowomiejskim;

mazowieckim , w powiatach: mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, płońskim, ciechanowskim, nowodworskim, wyszkowskim, wołomińskim, węgrowskim, mińskim, otwockim, pułtuskim, legionowskim, garwolińskim, siedleckim, , w powiatach: mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, płońskim, ciechanowskim, nowodworskim, wyszkowskim, wołomińskim, węgrowskim, mińskim, otwockim, pułtuskim, legionowskim, garwolińskim, siedleckim, Siedlce , łosickim, lipskim, radomskim, Radom , zwoleńskim, kozienickim;

lubelskim , poza powiatami południowo-wschodnimi;

podkarpackim ;

małopolskim , w powiatach: żywieckim, suskim, nowotarskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, , w powiatach: żywieckim, suskim, nowotarskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz , gorlickim, tarnowskim, Tarnów , dąbrowskim, proszowickim, brzeskim, bocheńskim, wielickim;

świętokrzyskim, w powiatach: kazimierskim, pińczowskim, buskim, staszowskim, kieleckim, , w powiatach: kazimierskim, pińczowskim, buskim, staszowskim, kieleckim, Kielce , skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C, a w nocy z czwartku na piątek - od 15 do 17 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w czwartek do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Autorka/Autor:anw,kp,ast

Źródło: IMGW