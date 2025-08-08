Tu będzie upalnie. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. W sobotę wysokie temperatury prognozowane są na południu kraju. Sprawdź, gdzie przygotować się na trudne warunki atmosferyczne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upał

Alerty pierwszego stopnia przed upałem wydano w województwach:

lubelskim , w powiatach: puławskim, opolskim, kraśnickim;

podkarpackim , w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, dębickim;

świętokrzyskim ;

mazowieckim , w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, , w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom , szydłowieckim, przysuskim;

małopolskim , poza powiatami południowymi;

śląskim ;

łódzkim , w powiatach: opoczyńskim, piotrkowskim, , w powiatach: opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski , radomszczańskim, bełchatowskim, pajęczańskim, wieluńskim, wieruszowskim;

opolskim ;

wielkopolskim , w powiatach: kępińskim, rawickim, leszczyńskim, , w powiatach: kępińskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno , wolsztyńskim;

dolnośląskim , poza powiatami: wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim;

lubuskim, poza powiatami północnymi i północno-wschodnimi.

W wymienionych powiatach prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 29 do 32 stopni Celsjusza. W województwach: lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim temperatura minimalna w nocy wyniesie od 14 do 17 stopni.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w sobotę o godzinie 12 i przestaną być w mocy o godzinie 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW