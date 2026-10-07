Prognoza Tutaj będzie mocno wiać. IMGW wydał ostrzeżenia Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem wydano w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim , w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych miejscach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę. W porywach jego prędkość może osiągać do 75 km/h. Zagrożenie spodziewane jest od godziny 3 do 16 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na czwartek - silny wiatr

Z prognozy zagrożeń na czwartek wynika, że oprócz wydanych ostrzeżeń alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane dla województw:

zachodniopomorskiego , w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskiego, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek - silny wiatr

Silny wiatr może się pojawić także w piątek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.