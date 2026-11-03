Przed nami bardzo mgliste dni. Prognoza zagrożeń IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w Polsce będą pojawiać się gęste mgły. W związku z tym na środę, czwartek, piątek i sobotę planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
>>> CZYTAJ TEŻ: To już ostatni dzwonek na zmianę opon
Prognoza zagrożeń na środę - gęsta mgła
W środę IMGW planuje wydać żółte alarmy dla znacznej części Polski. Ostrzeżeniami nie zostaną objęte: województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, wschodnie i północne powiaty województwa pomorskiego, wschodnie powiaty województwa mazowieckiego ani północne powiaty województwa lubelskiego.
Prognoza zagrożeń na czwartek - gęsta mgła
W czwartek IMGW planuje objąć ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed mgłami zachodnie powiaty województwa zachodniopomorskiego, całe województwo lubuskie, powiaty na północy woj. dolnośląskiego, a także zachodnie powiaty woj. wielkopolskiego.
Prognoza zagrożeń na piątek - gęsta mgła
Piątek również zapowiada się mgliście. IMGW zamierza wydać żółte alarmy dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Prognoza zagrożeń na sobotę - gęsta mgła
W sobotę także ma być mgliście. IMGW może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Jak informuje IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.