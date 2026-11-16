Prognoza Nie tylko powieje. Na jezdniach i chodnikach pojawi się lód. Prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Matylda Dziechcińska Oprac. Krzysztof Posytek Zespół autorów |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń. Choć w poniedziałek pogoda była dość spokojna, to w kolejnych dniach synoptycy mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Prognoza zagrożeń na wtorek - silny wiatr

Wiatr ma się rozpędzić już we wtorek. Tego dnia synoptycy planują wydać alarmy w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała w województwie śląskim oraz w południowych powiatach województw małopolskiego i podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

W środę silnie wiać ma nie tylko na południu i południowym wschodzie, lecz także na południowym zachodzie. Żółte ostrzeżenia mogą zostać wydane również w woj. dolnośląskim, w południowej części woj. lubuskiego oraz w powiatach: grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim i ostrowskim w województwie wielkopolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na czwartek - silny wiatr

W czwartek IMGW spodziewa się silnego wiatru w innej części Polski. Alarmy mogą pojawić się w województwie pomorskim, w powiatach: puckim, Gdańsk, gdańskim i nowodworskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na czwartek - silny wiatr i oblodzenia

W piątek silnie wiać ma nie tylko w woj. pomorskim, lecz także w powiatach: elbląskim, Elbląg i braniewskim w woj. warmińsko-mazurskim. Kolejnym zagrożeniem ze strony pogody mają być oblodzenia - synoptycy spodziewają się ich w województwach zachodniopomorskim i pomorskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.