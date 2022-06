Upał nadciąga do Polski. Tomasz Wasilewski: jutro będzie najgorętszy dzień od początku roku

Upały ogarnęły zachodnią Europę, gorące powietrze płynie także do Polski. - Jutro będzie najgorętszy dzień od początku roku - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. W niedzielę na zachodzie kraju termometry w cieniu mogą wskazać nawet do 37 stopni Celsjusza.

W piątek w Hiszpanii temperatura w wielu miejscach przekroczyła 40 stopni Celsjusza, lokalnie termometry wskazały nawet 44 stopnie. Bardzo gorąco zrobiło się również we Francji, gdzie termometry wskazywały blisko 40 st. C, oraz w Wielkiej Brytanii. Ponad 30 st. C na termometrach było w piątek w okolicach Londynu.

- Żar, który jest na zachodzie Europy, a przyszedł z południa Afryki, idzie do nas - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski i wyjaśniał dlaczego tak się dzieje.

Temperatura maksymalna w piątek w Europie wetteronline.de

Do Polski płynie "silny strumień powietrza z Afryki"

Nad Europą znajdują się obecnie dwa układy niskiego ciśnienia. Jeden z nich ulokował się nad północną częścią kontynentu, a drugi w okolicach Hiszpanii i Francji. Jak tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl. "te niże są połączone bardzo rozległym frontem atmosferycznym" i "decydują o pogodzie o pogodzie w wielkiej części Europy", oddzielając dwie różne masy powietrza - gorącą płynącą z północnej Afryki od chłodnej z północy.

- Mamy silny strumień powietrza z Afryki, który idzie przez Hiszpanię, Francję, już jest w Niemczech i w zachodniej Polsce będzie za kilka godzin. W sobotę spodziewamy się maksymalnie 33 st. C w zachodnich regionach. Natomiast - jak opowiadał dalej Wasilewski - "po drugiej stronie tego węża, który łączy dwa niże, płynie zimne powietrze" i to ono dotrze do naszego kraju na początku kolejnego tygodnia.

Sytuacja baryczna w Europie tvnmeteo.pl

Niedziela będzie najgorętszym dniem

- Jutro będzie najgorętszy dzień od początku roku i prawdopodobnie na dłuży czas. Spodziewamy się, że ciepło z zachodu wleje się już na dobre do Polski - zapowiadał prezenter tvnmeteo.pl.

W niedzielę na zachodzie Polski termometry wskażą 35 i 36 st. C, choć niewykluczone, że lokalnie temperatura osiągnie nawet do 37 st. C. Według najnowszych wyliczeń modeli meteorologicznych w centrum będzie 29-30 st. C, na północnym wschodzie również gorąco, bo 27 st. C. Wasilewski zwrócił również uwagę na część Pomorza, gdzie po południu dotrze chłodniejsze powietrze. W rejonie Zatoki Gdańskiej w niedzielę po południu nie będzie więcej niż kilkanaście stopni.

Prognozowana temperatura maksymalna w niedzielę w Polsce tvnmeteo.pl

