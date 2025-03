Nocą pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu, wschodzie i w centrum kraju okresami może popadać deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimum od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Jedynie na południowym wschodzie okresami może być dość silny - do 60 kilometrów na godzinę. W Karpatach porywy mogą sięgać 80-100 km/h.