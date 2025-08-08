Pogoda na jutro - sobota, 9.08. Nocą lokalnie pojawią się mgły
Pogoda na jutro, czyli na sobotę 9.08. W większości kraju czeka nas pogodna noc, choć lokalnie mgły ograniczą widzialność. W dzień aura dopisze w całym kraju, miejscami zrobi się upalnie.
Na przeważającym obszarze kraju noc będzie pogodna - duże zachmurzenie zaznaczy się jedynie na południu, ale nawet tam nie popada. W drugiej części nocy w północno-wschodniej Polsce pojawią się silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 16-18 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.
Pogoda na jutro - sobota, 9.08
W sobotę czeka nas pogodna, miejscami słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy od 24-26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum, do 29-30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu.
Warunki biometeorologiczne
Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent do ponad 60 procent na północy. W większości kraju będzie nam ciepło, choć na południowym zachodzie może być gorąco. Warunki biometeo w całym kraju będą korzystne.
Pogoda na noc - Warszawa
Noc w Warszawie będzie pogodna i bez opadów. Temperatura spadnie do 13-14 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie rosnąć.
Pogoda na jutro - Warszawa
W sobotę mieszkańców Warszawy czeka słoneczna pogoda. Termometry pokażą maksymalnie 27-28 st. C. Zawieje słabo z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1008 hPa i będzie spadać.
Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie i bez opadów. Słupki rtęci wskażą minimum 14-15 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa i będzie wzrastać.
Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dzień w Trójmieście będzie słoneczny. Temperatura maksymalna wyniesie 24-25 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1021 hPa i będzie spadać.
Pogoda na noc - Poznań
Noc w Poznaniu będzie pogodna i bez opadów. Termometry pokażą co najmniej 13-14 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie rosnąć.
Pogoda na jutro - Poznań
Sobota w Poznaniu będzie słoneczna. Mieszkańcy zobaczą na termometrach maksimum 28 st. C. Powieje słabo z południowego zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i będzie spadać.
Pogoda na noc - Wrocław
Nocą we Wrocławiu chmury zakryją niebo, ale nie będzie padać. Temperatura spadnie do 15-16 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.
Pogoda na jutro - Wrocław
W dzień we Wrocławiu rozpogodzi się i zapanuje słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29-30 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie 1007 hPa i będzie spadać.
Pogoda na noc - Kraków
W nocy niebo nad Krakowem zakryją chmury, ale nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie 16-17 st. C. Powieje słabo z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.
Pogoda na jutro - Kraków
Dzień w Krakowie będzie słoneczny. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 27-28 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa i będzie spadać.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock