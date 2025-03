Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 9.03. W nocy chwyci miejscami lekki mróz. W dzień termometry pokażą maksymalnie od 12 do 19 stopni. Na niebie mogą pojawić się chmury, ale nie będzie z nich padać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc początkowo zapowiada się pogodnie. Później prognozowany jest wzrost zachmurzenia na południu i w centrum kraju do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 3-4 st. C na południowym. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 9.03

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, przejściowo całkowite. Najwięcej słońca pojawi się nad ranem na północy kraju oraz w drugiej części dnia na zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 12-14 st. C na Pomorzu, przez 14-16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Na Przedgórzu Sudeckim w porywach może rozpędzać się do 30-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 30-40 procent. W całym kraju warunki biometeo będą korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna niedziela z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry wskażą maksymalnie 14-16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie początkowo pogodnie. W ciągu dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12-13 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

Na niedzielę w Poznaniu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie dość pogodnie. Termometry wskażą 2-4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 17-18 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa niedziela z dużym zachmurzeniem i z rozpogodzeniami. Termometry wskażą maksymalnie 16-17 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl