Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 30.03. W nocy aura nad krajem będzie pochmurna, ale raczej spokojna - opady okażą się śladowe. Dopiero w ciągu dnia nad Polskę napłynie więcej chmur, z których miejscami popada deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy niebo nad Polską będzie w różnym stopniu zachmurzone. Najmniej chmur pojawi się na wschodzie, ale na zachodzie i północy miejscami całkowicie zasnują one niebo. Lokalnie w rejonie Pomorza może słabo popadać przelotny deszcz o sumie poniżej litra na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza w Szczecinie i Suwałkach do 6 st. C we Wrocławiu. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 30.03

Niedziela przyniesie nam duże i całkowite zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczała się strefa umiarkowanych opadów. Najwięcej deszczu może spaść w godzinach popołudniowych w zachodniej Polsce, do 5-10 l/mkw., ale lokalnie może popadać także w środkowej i wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 12-14 st. C w centralnej Polsce do 16 st. C na wschodzie. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, porywisty jedynie na zachodzie, z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 80 procent w większości kraju do ponad 90 procent na północnym zachodzie. Tam również odczujemy chłód - w centrum Polski zapanuje komfort termiczny, a na wschodzie odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane: od niekorzystnych w zachodniej Polsce po korzystne na południowym wschodzie i neutralne w pozostałych regionach.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodna aura zawita w nocy do Warszawy. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Barometry pokażą o północy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurna niedziela spodziewana jest w Warszawie. Po południu może słabo, przelotnie popadać deszcz. Termometry wskażą do 15 st. C. Południowo-wschodni wiatr, skręcający na południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna, może również słabo popadać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie. Wystąpią rozpogodzenia, ale i okresowe, słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Barometry w południe pokażą 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu spodziewana jest pochmurna niedziela z przejaśnieniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu po południu. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, momentami dość silny i porywisty. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą niebo nad Wrocławiem będzie zachmurzone. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Barometry o północy wskażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie. W drugiej części dnia może słabo, przelotnie padać. Termometry wskażą do 14 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. O północy zobaczymy na barometrach 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela upłynie w Krakowie pod znakiem chmur, ale nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 982 hPa.

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl