Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 23.03. W nocy spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia, miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W dzień strefa opadów będzie wędrować przez kraj.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Początkowo w nocy w przeważającej części kraju zachmurzenie okaże się małe. Jedynie miejscami, szczególnie na północy, występować ma jeszcze umiarkowane. W ciągu nocy, od południa, zachmurzenie ma stopniowo wzrastać do dużego i całkowitego. Na krańcach południowych pojawią się opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy, a w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na Podlasiu (lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki), przez 2-3 st. C w centrum, do 5-6 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, przeważnie umiarkowany. W pasie północnym okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 23.03

W niedzielę początkowo w północnej połowie kraju wystąpi małe zachmurzenie, które w ciągu dnia wzrośnie do umiarkowanego i dużego. W południowej i centralnej części Polski zachmurzenie okaże się duże i całkowite. Tego dnia opady deszczu będą postępowały od południa w kierunku północno-wschodnim, osiągając w ciągu dnia umowną linię Poznań - Warszawa - Białystok. Opady będą miały przeważnie charakter ciągły. W centrum spadnie do 2-5 l/mkw., a na południu i południowym wschodzie - do 5-10 l/mkw. Wieczorem na południu kraju mogą pojawić się burze. Prawdopodobieństwo, że się uformują wynosi 30 procent.

Termometry pokażą maksymalnie od 9-11 st. C w przeważającej części kraju (na wybrzeżu lokalnie 7-8 st. C) do 13-14 st. C na północnym zachodzie. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W pasie północnym porywy mogą rozpędzać się do 45-55 km/h, a w rejonie górskim, lokalnie południowy - do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - niedziela 23.03

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w południowej połowie kraju, neutralne - w północnej połowie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie początkowo małe, później wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 30-40 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia do całkowitego. Po południu spodziewane są słabe opady deszczu, ciągłe z niewielkimi przerwami. Termometry wskażą maksymalnie 10-11 st. C. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, umiarkowany i okresami dość silny, będzie wiał w porywach do 35-45 km/h. Ciśnienie dalej będzie spadać, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 2-3 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 35-45 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w niedzielę początkowo małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia do umiarkowanego i następnie dużego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 10-11 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany i okresami dość silny, powieje w porywach do 35-45 km/h. Ciśnienie dalej będzie spadać, w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi małe zachmurzenie, które później wzrastać będzie do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Wschodni wiatr, umiarkowany i dość silny, będzie wiał do 30-40 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na niedzielę w Poznaniu prognozuje się umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. W drugiej części dnia możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach może osiągać do 35-45 km/h. Ciśnienie dalej będzie spadać, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie początkowo małe zachmurzenie, które później wzrastać będzie do dużego. Termometry wskażą 4-5 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany, początkowo dość silny, w porywach powieje do 30-40 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia niedziela z dużym zachmurzeniem, wzrastającym do całkowitego. W drugiej części dnia spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10-11 st. C. Wiatr okaże się wschodni, umiarkowany. Ciśnienie dalej będzie spadać, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, szybko wzrastające do dużego i całkowitego. Pd koniec nocy możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4-6 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu z przerwami. Termometry wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr wschodni, pod koniec dnia zmienny, będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie dalej będzie spadać, w południe osiągnie 983 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl