Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 13 st. C w Wielkopolsce. Wiatr z kierunków południowych powieje na ogół słabo i umiarkowanie.

Pogoda na niedzielę 19.05

W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne. Przelotnie popada deszcz oraz wystąpią burze z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 70-90 km/h. Lokalnie spadnie również grad.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr, nadciagający na ogół z kierunków południowych, powieje słabo i umiarkowanie.