Pogoda na jutro - czwartek 20.10. Noc z mgłami i lekkim mrozem, w dzień zrobi się słonecznie

Pogoda na jutro. W czwartek 20.10 nigdzie nie spodziewamy się opadów deszczu. Na przeważającym terenie kraju będzie słonecznie, ale za to zimno. W niektórych miejscach termometry wskażą poniżej 10 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pogodnie. W niektórych miejscach, zwłaszcza w centrum kraju, pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Możliwe są przygruntowe przymrozki do -4 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Pogoda na czwartek 20.10

Dzień w północno-wschodniej części kraju upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na pozostałym obszarze Polski będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zmieniających się będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 60-70 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1027 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1027 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się słonecznego czwartku. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek przyniesie w Poznaniu słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 Pa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na czwartek dla Warszawy prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl