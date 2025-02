Pogoda na jutro, czyli czwartek 13.02. Nocą możemy spodziewać się opadów śniegu lub deszczy ze śniegiem. W ciągu dnia czeka nas kontynuacja opadów. W najcieplejszej chwili dnia termometry pokażą 5 stopni Celsjusza.

Najbliższa noc będzie pogodna. Jedynie na zachodzie oraz południowym zachodzie kraju wzrośnie zachmurzenie do dużego i wystąpią opady śniegu do 3 centymetrów oraz deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do -2/-1 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek, 13.02

W czwartek na północnym wschodzie i wschodzie kraju pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, na pozostałym obszarze wzrastające do dużego. W północno-zachodnich regionach wystąpią opady śniegu do 5 cm, a na południowym zachodzie, południu i w centrum opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Pokrywa śnieżna w górach może wynieść do 10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wschodni i południowo wschodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne - czwartek, 13.02

Wilgotność powietrza wyniesie około 80-90 procent. Na północnym wschodzie odczujemy zimno, a w pozostałych regionach chłód. Biotem będzie negatywny na zachodzie i południu, a na północnym wschodzie neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

Zbliżająca się noc w Warszawie będzie pogodna, jedynie nad ranem pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy minimalnie -5 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z południowo-wschodnich kierunków. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, a pod wieczór słabe opady śniegu. Termometry w Warszawie pokażą do 3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą spodziewać się pogodnej nocy. Nad ranem na niebie pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą minimalnie -6 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pod wieczór w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowo-wschodnich kierunków. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy stopniowo wzrośnie zachmurzenie do dużego. Nad ranem w Poznaniu może padać słaby śnieg. Termometry w stolicy Wielkopolski pokażą minimalnie -2 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z okresowymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 2°C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W ciągu nocy zachmurzenie wzrośnie do dużego. Okresami wystąpią opady śniegu z deszczem marznącym. Na chodnikach i drogach we Wrocławiu będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu będzie pochmurny. Okresami pojawią się opady śniegu z deszczem. Termometry pokażą do 4 st. C. Słaby i umiarkowany powieje ze wschodnich kierunków. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dla mieszkańców Krakowa będzie to pochmurna noc. Na termometrach zobaczymy minimalnie -3 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia dominować będzie pochmurna aura z okresowymi opadami śniegu z deszczem. Termometry w Krakowie pokażą maksymalnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z południowo-wschodnich kierunków. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 991 hPa.

