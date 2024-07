Pogoda na dziś. Wtorek 16.07 zacznie się spokojnie, jednak w ciągu dnia niebo zacznie się chmurzyć. Pod wieczór może padać deszcz lub grzmieć. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 34 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - wtorek 16.07

Wtorkowy poranek w całej Polsce będzie pogodny. Od zachodu nad kraj wkraczać jednak będzie strefa dużego zachmurzenia. Towarzyszyć jej będą przelotne opady deszczu i burze . Miejscami, głównie w centralnej i wschodniej Polsce, burze będą umiarkowane i silne, z opadami do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy (lokalnie 30 l/mkw.), porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę (lokalnie 90 km/h) i opadami gradu.

Termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 34 st. C w regionach centralnych. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent we wschodnich regionach do ponad 90 procent w północno-zachodniej Polsce. Na zachodzie odczujemy ciepło, a w pozostałych regionach - gorąco. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w całej Polsce.

Warunki biometeo we wtorek

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie na ogół pogodne niebo, jednak po południu pojawią się chmury, z których może przelotnie padać i grzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 33 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni, w burzach porywisty. Ciśnienie wyniesie w południe 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pogodnie zacznie się wtorek w Gdańsku , Gdyni i Sopocie . W drugiej części dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia, przelotny deszcz oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie 30 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. W południe barometry wskażą 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu zapanuje pogodna aura. Dopiero w godzinach popołudniowych zachmurzenie wzrośnie, wystąpią opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu wtorek upłynie pod znakiem pogodnego nieba, jednak w ciągu dnia chmur będzie coraz więcej. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach zobaczymy do 29 st. C. Południowo-wschodni wiatr, skręcający na południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, porywisty tylko w burzach. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa.