Pogoda na dziś. Sobota 9.08. będzie przyjemnym, letnim dniem. Na niebie pojawi się niewiele chmur lub nie będzie ich w ogóle. Zrobi się gorąco, a miejscami upalnie.

Sobota będzie pogodna, miejscami nawet słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie od 24-26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum, do 29-30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo z południowego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza osiągnie od poniżej 50 procent do ponad 60 procent na krańcach północnych. W większości kraju odczujemy ciepło, a na południowym zachodzie może być nam nawet gorąco. Warunki biometeorologiczne w całej Polsce okażą się korzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pogodnie lub słonecznie i bez opadów. Temperatura wyniesie maksymalnie 27-28 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna lub słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie 24-25 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie słonecznie i bez opadów. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota we Wrocławiu okaże się pogodna, okresami - słoneczna. Na termometrach pokaże się maksymalnie 29-30 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie zapanuje pogoda, okresami słoneczna aura. Temperatura maksymalna osiągnie 27-28 st. C. Powieje słabo z różnych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl