Pogoda na dziś - sobota 07.05. Kilka regionów z deszczem, lokalne burze

Pogoda w sobotę w większości kraju będzie dopisywać. Przelotnie popada na północy oraz południowym wschodzie kraju i tam też mogą wystąpić lokalne burze. Termometry wskażą maksymalnie do 22 stopni Celsjusza.

W sobotę na południowym wschodzie kraju, a także na północy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się tam również przelotne opady deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pogórzu Karpackim możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Poza tym dzień okaże się pogodny.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, tylko w czasie burz silnie, z kierunku północno-zachodniego.