Pogoda na dziś - poniedziałek, 31.03. W wielu regionach na niebie pojawią się chmury. Lokalnie spadnie z nich deszcz. Na termometrach zobaczymy od 9 do 14 stopni Celsjusza, aura nie będzie sprzyjać naszemu samopoczuciu.

Na poniedziałek prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami na zachodzie i w centrum kraju. Lokalnie prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu rzędu 1-2, a miejscami do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 9-10 stopni Celsjusza na północy i zachodzie Polski, przez 10-12 st. C w centrum, do 13-14 st. C na północnym wschodzie. Powieje umiarkowany, północny i północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza na zachodzie kraju w pierwszy dzień tygodnia utrzyma się na poziomie 50-70 procent. Większa, bo sięgająca nawet 90 procent, okaże się na pozostałym obszarze. Odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

To będzie pochmurny poniedziałek z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura w Warszawie wzrośnie do 12-13 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w Sopocie, Gdyni i Gdańsku w poniedziałek zapowiada się duże z rozpogodzeniami. Termometry pokażą do 8-9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura dojdzie do 11-12 st. C. Umiarkowany wiatr okaże się północno-zachodni i północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

To będzie pochmurny poniedziałek we Wrocławiu z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą do 10-11 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie możemy spodziewać się chmur, przejaśnień oraz słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura wzrośnie do 10-11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie wzrastać.

Źródło: tvnmeteo.pl