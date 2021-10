Pogoda na dziś - poniedziałek 18.10. Będzie padać deszcz, powieje silniejszy wiatr

Na poniedziałek synoptycy prognozują pogodną aurę na południu kraju. W pozostałej części Polski będzie pochmurno z przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.