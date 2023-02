Pogoda na dziś - niedziela 26.02. Zimno z opadami śniegu

Pogoda na dziś. W niedzielę 26.02 w całej Polsce należy spodziewać się przelotnych opadów śniegu. Na termometrach będzie maksymalnie od -1 do 4 stopni Celsjusza.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słabo i umiarkowanie, miejscami silniej, powieje z kierunku północnego.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku , Sopocie i Gdyni upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północny. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1017 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w niedzielę powinni spodziewać się pochmurnej aury i opadów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w niedzielę mogą spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Pojawią się też słabe i przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę i przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1002 hPa.