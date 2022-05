Pogoda na dziś - niedziela 08.05. Front nad dużym obszarem kraju

Za frontem z północy napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego, tylko południe kraju pozostanie w ciepłej masie powietrza. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 15 st. C na Kaszubach, 19 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, słabo i umiarkowanie, tylko w czasie burz silnie.