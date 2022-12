Pogoda na dziś - niedziela 04.12. W połowie kraju deszcz ze śniegiem, u innych nawet 8 stopni

Pogoda na dziś. Niedziela 04.12 przyniesie opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i w centrum kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 0 do 8 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości termometry wskażą w południowych regionach.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami. W północnej połowie kraju pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C w Małopolsce. Z kierunku wschodniego powieje słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy wiatr.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku , Sopocie i Gdyni zapowiada się pochmurno. Wystąpią opady deszczu i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1025 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu także zapowiada się pochmurno. Wystąpią niewielkie opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy powinni spodziewać się w niedzielę na ogół pochmurnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.