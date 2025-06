W całym kraju czwartek zapowiada się raczej pochmurno. Kłębiastemu, umiarkowanemu i dużemu zachmurzeniu towarzyszyć mają przelotne opady deszczu do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami, szczególnie we wschodniej i południowej części kraju, spodziewane są również burze , które w górach i na północnym wschodzie mogą przejściowo być gwałtowne.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w regionach centralnych, do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie w burzach silny i osiągający w porywach prędkość do 90 kilometrów na godzinę.