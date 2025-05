Riccarda zawładnie pogodą. Co nam przyniesie

Stery w pogodzie nad Polską przejmie wyż Riccarda, który kieruje w naszą stronę strumienie chłodnego, arktycznego powietrza. Będzie to szczególnie odczuwalne nad ranem - w nocy ze środy na czwartek w niektórych regionach ściśnie mróz. Miejscami przydadzą się również parasole.

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie prognozy Polska pozostanie pod wpływem rozległego, stabilnego wyżu Riccarda znad Morza Północnego, w strumieniu chodnych mas powietrza arktycznego.

Nadchodzącej nocy, w związku ze spływem arktycznego powietrza oraz licznymi rozpogodzeniami, na terenie kraju prognozowane są przymrozki. W regionie północno-wschodniej Polski temperatura minimalna może spaść do -3/-1 stopni Celsjusza, lokalnie -4 st. C, natomiast przy gruncie - nawet do -7 st. C. Lokalne spadki poniżej zera prognozowane są również miejscami w centrum i na wschodzie kraju.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek w prawie całym kraju przyniesie kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się przejściowo we wschodniej Polsce, ale nie powinno padać. Termometry pokażą od 8-9 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 11-12 st. C w regionach centralnych, do 13-14 st. C w zachodniej Polsce. Wiatr z północy okaże się umiarkowany.

W piątek niebo przysłoni umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, od północy wzrastające do całkowitego. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce mogą wystąpić lokalne, przelotne opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy, a wieczorem może popadać również na Ziemi Łódzkiej. Na termometrach zobaczymy od 9-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje północny, umiarkowany wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Więcej opadów prognozowanych jest na sobotę, kiedy nad Polskę nasunie się znad Bałtyku płytki ośrodek niskiego ciśnienia. Dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale miejscami, zwłaszcza na zachodzie, południu i w centrum kraju może spaść od 2 do 5 l/mkw. deszczu. Na wschodzie opady będą słabe, przelotne. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C we wschodnich i centralnych regionach do 12-14 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

W niedzielę w Polsce wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, a lokalnie na wschodzie może słabo, przelotnie padać. Termometry wskażą od 11-12 st. C we wschodniej Polsce do 13-14 st. C na zachodzie i w centrum. Umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Pogoda na poniedziałek

Duże i umiarkowane zachmurzenie bez opadów prognozowane jest w poniedziałek. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 11-12 st. C na wschodzie kraju do 14-15 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni tvnmeteo.pl

