Pogoda na 5 dni: na horyzoncie nawet 17 stopni

Pierwsze dni wiosny w Polsce zapowiadają się ciepło. Temperatura w środku przyszłego tygodnia wszędzie będzie przekraczać 10 stopni Celsjusza, a w niektórych regionach będzie to ponad 15 stopni. Synoptycy zapowiadają również słabe opady deszczu.

Pogodę w ciągu nadchodzącej doby we wschodniej i południowej części kraju nadal kształtował będzie klin pogodnego wyżu znad Rosji, dlatego w regionach tych można spodziewać się dużej ilości słońca. Zachodnie i północne województwa natomiast w dalszym ciągu pozostawać będą pod wpływem niżu znad Skandynawii, co oznacza większą ilość chmur. W godzinach popołudniowych nad zachodnie regiony wkroczy front atmosferyczny, przynosząc przelotne opady deszczu, a wieczorem mogą pojawić się tam także pojedyncze burze.

W niedzielę nieprzerwanie napływać będzie do nas ciepłe powietrze z południa kontynentu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na zachodzie. Wiatr słabo i umiarkowanie powieje z kierunków południowych.

Pogoda w pierwszych dniach wiosny

W nocy z niedzieli na poniedziałek front z przelotnymi opadami deszczu przemieszczał się będzie w głąb kraju, a za nim napłynie nieco chłodniejsze powietrze z zachodu Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Poniedziałek, pierwszy dzień astronomicznej wiosny, w całej Polsce upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Na wtorek, kiedy rozpocznie się wiosna kalendarzowa, również prognozowane jest duże zachmurzenie, ale będzie się też wypogadzać. W rejonie Pomorza i we wschodniej części kraju okresami słabo popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w środkowych regionach, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Temperatura sięgnie aż 17 stopni

Środa na północy kraju zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże i umiarkowane i tam nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Pojawią się także opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w środkowej części kraju, do 17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Prognozowane opady w kolejnych dniach

