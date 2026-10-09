Tutaj wciąż trzeba uważać na wiatr. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami: nowomiejskim, działdowskim i nidzickim;
- podlaskim, w powiatach: kolneńskim, grajewskim, augustowskim, sejneńskim, suwalskim i Suwałki.
Synoptycy spodziewają się tutaj silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę. W porywach jego prędkość może osiągać do 75-80 km/h.
W województwie zachodniopomorskim i pomorskim ostrzeżenia wygasną o godzinie 21 w piątek. W pozostałych miejscach ostrzeżenia będą w mocy do godziny 18 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.