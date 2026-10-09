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Prognoza

Tutaj wciąż trzeba uważać na wiatr. Ostrzeżenia IMGW

Matylda Dziechcińska
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Matylda DziechcińskaOprac. Agnieszka Stradecka
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Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Prognoza pogody na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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W piątek w części Polski nawet do późnego wieczora zagrożeniem będzie silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w czterech województwach. Sprawdź, gdzie będzie niebezpiecznie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami: nowomiejskim, działdowskim i nidzickim;
  • podlaskim, w powiatach: kolneńskim, grajewskim, augustowskim, sejneńskim, suwalskim i Suwałki.

Synoptycy spodziewają się tutaj silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę. W porywach jego prędkość może osiągać do 75-80 km/h.

W województwie zachodniopomorskim i pomorskim ostrzeżenia wygasną o godzinie 21 w piątek. W pozostałych miejscach ostrzeżenia będą w mocy do godziny 18 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
prognozaIMGWwiatr
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